Nuoto | Federico Poggio a segno nei 100 rana all’Euro Meet 2023 Martina Carraro seconda e Ceccon in versione ranista

Leggi su oasport

(Di domenica 29 gennaio 2023) E’ calato il sipario sulla terza e ultima giornata dell’Euro, evento del calendario internazionale natatorio di scena presso la piscina del Centre National Sportif et Culturel d’Coque in Lussemburgo. Un day-3 in cui la tendenza italica dell’essere forte nellasi è confermata. Nei 100 metri uomini, argento continentale a Roma 2022, ha fatto vedere le sue qualità in una fase particolare della preparazione. Dopo aver vinto ieri i 50, l’azzurro ha concesso il bis con il crono di 1:00.34, precedendo di 0.04 il tedesco Lucas Matzerath (1:00.38), mentre in terza posizione si è classificato il giapponese Y? Hanaguruma (1:00.91). Più attardati Simone Cerasuolo (ottavo in 1:01.92) e Thomas(decimo in 1:02.92) che ha dato seguito alle ...