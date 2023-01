Nuoto | Euromeet | altro successo per Poggio | ok Deplano e D' Innocenzo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) Roma, 29 gen. - (Adnkronos) - Ultima giornata in Lussemburgo dell'diin vasca da 50 metri e azzurri ancora sugli scudi. Il sipario si alza ancora una volta con un'ottima Martina Carraro, già prima nei 200 e d'argento nei 50, seconda nei 100 rana vinti dalla svedese Sophie Hansson con il record della manifestazione in 1'06''95. La 29enne di Genova - tesserata per Fiamme Azzurre e NC Azzurra 91, allenata da Cesare Casella e vice campionessa continentale nella doppia distanza a Roma 2022 - chiude in 1'07''47. Nella prova maschile strepitoso ancora Federicoche, dopo aver sbaragliato la concorrenza nei 50, si impone anche nei 100. Il 24enne pavese e vice campione europeo in carica - tesserato per Fiamme Gialle ed Imola- nuota in scioltezza in 1'00''34 con un buon ...