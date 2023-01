Novak Djokovic vince gli Australian Open e torna numero 1 al mondo | anche Tsitsipas spazzato via in 3 set

(Di domenica 29 gennaio 2023) Non ce n’è per nessuno: dentro il campo da tennisè il più forte alglispazzando vial’ultimo avversario, il greco Stefanos, che per lo meno lo ha portato due volte al tie break ma si è comunque arreso in 3 set. E così la classifica del tennisa rispecchiare i reali valori in campo:è il1 al. Senza alcuna discussione. Il campione serbo conquista per la decima volta il suo torneo, quello di Melbourne, raggiungendo Rafa Nadal in testa alla classifica degli Slam: 22 pari. L’unico brividolo ha provato quando ha dovuto fare l’ultimo passo, il metro finale. Nel tie-break del ...

è un uomo in missione e nessuno può fermarlo. Almeno non Stefanos Tsitsipas, che nella seconda finale Slam della carriera cede al serbo 3 set a 0 6 - 3 7 - 6 (4) 7 - 6 (5) e abbandona ...MELBOURNE (Australia) -scrive un'altra pagina nella storia del tennis: vince il suo 10° Australian Open in carriera, raggiunge Rafa Nadal al 1° posto All - Time per slam vinti a quota 22 e torna ad essere il ...

Djokovic: 'Mio padre non sostiene alcuna guerra' Agenzia ANSA

Novak Djokovic, l’uomo bionico che ha rotto il duopolio di Federer e Nadal Linkiesta.it

Novak Djokovic vince gli Open d'Australia, è la decima volta in carriera Today.it

Il padre di Novak Djokovic assente dalla finale degli Australian Open Corriere dello Sport

Novak Djokovic ha vinto gli Australian 2023, sconfiggendo Stefanos Tsitsipas in tre set nella Finale andata in scena sul cemento di Melbourne. Il fuoriclasse serbo ha dominato la Finale contro il grec ...Australian Open 2023, Novak Djokovic passa il turno nonostante la gamba dolorante 19 Gen Australian Open 2023, Djokovic vola in semifinale. Incontrerà Paul: “Novak È fantastico” 25 Gen•12:47 ...