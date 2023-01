Novak Djokovic | l’uomo bionico che ha rotto il duopolio di Federer e Nadal

(Di domenica 29 gennaio 2023) Sarebbe sicuramente eccessivo e forzato – o almeno sfocato – vedere nell’entrée e negli sviluppi diDjokovi? una «sintesi» tra tesi (RF) e antitesi (RN) dei due Big che l’hanno preceduto. Diversi suoi tratti morfologico-atletici lo rendono più prossimo a sua volta a un supereroe, quindi alla «modernità» di Rafa: con la sua massa magra da longilineo (la grassa non supera il 3%, con grandi vantaggi a livello di metabolismo aerobico) e la sua leggendaria reattività neuromuscolare, con elasticità da contorsionista, può ricordare altre figure Marvel (come Reed Richards alias Mister Fantastic dei Fantastic Four) o DC Comics, come lo snodato Plastic Man o Eel, «anguilla», che può allungare-plasmare il suo corpo in modo polimorfo oltre a disporre di «forza e resistenza sovrumane». Anche tecnicamente e agonisticamente – fuor di metafora – Nole ha più tratti prossimi a ...

Serbia'scelebrates his victory against Greece's Stefanos Tsitsipas during the men's singles final on day fourteen of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 29, 2023. Roma, 30 gen - È la rivincita di. Rivalsa schiacciante, quella del tennista serbo che trionfa agli Australian Open, contro l'orda di criminalizzazioni dello scorso anno.

È il trionfo di Novak Djokovic agli Australian Open, vinti dal serbo per la decima volta in carriera. Nella finale di Melbourne, il campione ha battuto Stefanos Tsitsipas in tre set, con il punteggio ...TennisMajors riporta delle interessanti dichiarazioni di Novak Djokovic dopo il successo all’Australian Open. Il serbo ha parlato del proprio futuro e della possibilità di aumentare ancora il numero d ...