(Di domenica 29 gennaio 2023) Everything in its right place. Tutte le cose al loro posto. Iniziava con questa canzone Kid A, storico album dei Radiohead mischiando post rock, rock elettronico ed intelligent dance music. Un titolo azzeccato per descrivere il successo diagli Australian Open 2023, con il serbo che torna al numero uno aldopo più di sette mesi. Nole venne scalzato dalla prima posizione del ranking mondiale il 13 giugno, una settimana dopo il Roland Garros. In quel torneo dovette arrendersi ai quarti di finale da Rafa Nadal, che visse probabilmente le ultime due settimane di grandissimo tennis della sua carriera. Ma già qualche settimana prima venne brevemente scalzato dalla vetta: in entrambi i casi è stato Daniil Medvedev ad interrompere la sua ‘dittatura’, con il russo poi superato da Carlos Alcaraz. Nole ...

ha vinto gli Open d'Australia, per la decima volta in carriera, bettendo nella finale di Melbourne S tefanos Tsitsipas in tre set, con il punteggio di 6 - 3, 7 - 6(7/4), 7 - 6(7 - 5). ...Nonostante gli anni passino, la classe disembra rimanere la stessa. Il tennista serbo ha infatti vinto l'Australian Open L'articolo: le curiosità sul tennista serbo proviene da True ...

Djokovic: 'Mio padre non sostiene alcuna guerra' Agenzia ANSA

Novak Djokovic era il vero n.1 del mondo anche nel 2022: la classifica era falsata da Covid e dal 'caso vaccino' OA Sport

Novak Djokovic, l’uomo bionico che ha rotto il duopolio di Federer e Nadal Linkiesta.it

Djokovic difende il padre a spada tratta: Il suo gesto mal interpretato, non sostiene la guerra Sport Fanpage

