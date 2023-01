Notte fonda per il Milan che perde 5-2 con il Sassuolo

(Di domenica 29 gennaio 2023) AGI - Èsempre piùper unin piena crisi, travolto in casa da unche non vinceva addirittura da otto partite (ultimo successo il 24 ottobre scorso con il Verona). A San Siro i rossoneri crollano 5-2, rimediando il secondo ko consecutivo in campionato dopo quello per 4-0 con la Lazio: per i neroverdi segnano Defrel, Frattesi, Berardi, Laurentiè ed Henrique, mentre ai rossoneri non servono a nulla i gol di Giroud e Origi (annullati dal Var altri due centri dello stesso francese e di Rebic). La squadra di Pioli, al quarto turno senza successi, scivola al quarto posto ferma a 38 punti, mentre gli uomini di Dionisi tornano a respirare salendo a quota 20. I rossoneri partono meglio e all'8' troverebbero già il vantaggio con Giroud, che si coordina alla perfezione su un cross da sinistra battendo ...

Il Milan è imploso precipitando in una notte sempre più fonda travolto in casa da un Sassuolo che non vinceva addirittura da otto partite. Il 2 - 5 di San Siro è il secondo ko consecutivo in campionato dopo quello per 4 - 0 con la Lazio.

Il Milan è imploso precipitando in una notte sempre più fonda travolto in casa da un Sassuolo che non vinceva addirittura da otto partite. Il 2-5 di San Siro è il secondo