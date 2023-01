Nintendo Direct | per un rumor vedremo un nuovo evento a breve

Leggi su tuttotek

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ormai è da parecchi mesi che non si vede une alcunihanno svelato che potrebbe essere in arrivo unÈ passato parecchio tempo dall’ultimoma i fan non demordono e pensano che, grazie agli ultimitra cui i recenti cambiamenti aleShop, significano veramente qualcosa. Infatti, potrebbero indicare che sta per tornare un. L’ultimoè stato trasmesso nel mese di settembre 2022, che ha rivelato dettagli sui giochi principali e minori, tra cui il nome ufficiale del sequel di Breath of the Wild ovvero Zelda: Tears of the Kingdom. Altre ...