Newcastle | preso il giovane Gordon | all’Everton oltre 50 milioni

Leggi su sportface

(Di domenica 29 gennaio 2023) Anthonyè un nuovo giocatore del. Il classe 2001, a lungo accostato al Chelsea, lascia l’Everton per una cifra superiore ai 50di euro, bonus compresi. Altro acquisto prestigioso per i Magpies, che quest’anno fanno sul serio e rinforzano la rosa per tentare di restare tra le prime quattro della classe, nella speranza di assicurarsi un posto per la prossima Champions League. SportFace.