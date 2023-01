Nel Pd esplode la bomba Giarrusso | Bonaccini in tilt | Chiedi scusa

Leggi su iltempo

(Di domenica 29 gennaio 2023) Il casofare il Pd e il candidato alla segreteria del Pd Stefanousa il palco della sua convention programmatica a Milano per correre ai ripari. "Siamo un partito aperto a chiunque" esclama. "E se Dinovorrà iscriversi al Pd prima di tutto chiedaa chi ha ferito in passato e soprattutto dimostri di accettare le regole e il percorso di questo partito". Dopo nemmeno un giorno dall'ufficializzazione quasi tutto il Partito democratico è in rivolta dopo l'annuncio. Diversi gli esponenti dem controper la decisione di imbarcare nel partito l'ex iena ed ex grillino. Nel frattempo il Terzo Polo ha ringraziato il candidato del Pd: "Vi giuro che non avevo capito cheavesse dato l'ok. ...