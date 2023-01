NBA | risultati della notte 29 gennaio | Boston batte i Lakers al supplementare Un super Embiid vince il duello con Jokic Banchero sconfitto da Chicago

(Di domenica 29 gennaio 2023) Sono undici le partiteprimaNBA“Rivals Week”. Non c’è rivalità più acclamata di quella tra iCelitcs e i Los Angelese le due squadre ne hanno dato un assaggio anche stavolta.dopo un tempoper 125-121 grazie soprattutto ai 37 punti di Jaylen Brown e alla doppia doppia di Jayson Tatum da 30 punti ed 11 rimbalzi. Ainon basta il solito incredibile LeBron James, che ha sfiorato la tripla doppia (41 punti, 9 rimbalzi e 8 assist), ma mancando l’ultimo tirovittoria complice un netto fallo di Tatum non ravvisato dagli arbitri e che ha scatenato le ire dei. Altra rivalitàserata quella “cittadina” tra ...

