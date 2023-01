Nba 2022 2023 | Celtics all’overtime sui Lakers tra le polemiche | Embiid vince il duello con Jokic

Leggi su sportface

(Di domenica 29 gennaio 2023) Va verso la conclusione la prima “Rivalry Week” dell’NBA, una settimana in cui la lega ha programmato alcuni dei matchup più sentiti all’interno della lega e che ha toccato il suo apice nella serata americana di sabato. Non si può, quindi, non partire dalla sfida storica per antonomasia della lega cestistica numero uno al mondo: Bostoncontro Los Angeles. Il match è finito al supplementare e se lo sono aggiudicati i125-121, ma i gialloviola recrimano per un nettissimo fallo di Jayson Tatum ai danni di LeBron James nell’ultima azione dei regolamentari, che avrebbe mandato “Il Re” in lunetta perre la partita. Un non fischio che rappresenta un duro colpo per i, che non riescono a spostarsi dalla 13esima posizione ad ovest e rovina un’altra prestazione clamorosa del ...