Nave ong Ocean Viking in porto di Carrara con 95 migranti

LaOcean Viking dell'Sos Mediterranèe è arrivata al porto assegnato di Marina di Carrara (Massa Carrara) con i migranti raccolti davanti alle coste della Libia. In porto il personale delle ...approfondimento Dormono con braciere acceso, morti 2 migranti nel Foggiano Prefetto: i 33 minori soli in unica struttura a Marina Massa Per gli adulti arrivati con laOcean ...

Migranti e Ong: perché le navi umanitarie stanno scomparendo Today.it

Ong, navi ferme e senza soldi: chi si arrende subito Liberoquotidiano.it

Migranti, nave ong Ocean Viking in porto a Marina di Carrara: 95 a bordo TGCOM

Migranti, nave Ong a Spezia, l'abbraccio della città. "Non è il momento delle polemiche" - Cronaca LA NAZIONE

Per gli adulti arrivati con la nave ong Ocean Viking a Carrara "uomini, donne e nuclei familiari, il ministro dell'Interno ha fatto un piano di distribuzione per cui alcuni rimarranno in Toscana, ...La nave Ocean Viking dell'ong Sos Mediterranèe è arrivata al porto assegnato di Marina di Carrara (Massa Carrara) con i migranti raccolti davanti alle coste della Libia. (ANSA) ...