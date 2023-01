Natalia Paragoni | “Ecco perché non ho detto prima di essere incinta”

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 29 gennaio 2023)ha rivelato diin attesa di un bambino, frutto dell’amore con Andrea Zelletta, conosciuto a Uomini e donne, tramite una festa a cui hanno partecipato i loro amici più cari, alcuni dei quali incontrati nel corso della loro comune esperienza nel programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi. L’influencer ha poi ufficializzato la novità in arrivo attraverso un post pubblicato sul suo profilo social, a cui è seguita una Instagram Stories in cui ha spiegato ai suoi followerha tenuto segreta fino ad ora la notizia (il “pancino” risultapiuttosto evidente). Da parte sua non c’era alcuna intenzione di tenere segreta la notizia, ma semplicemente di attendere per un motivo ben preciso. L’assenza dai social diera ...