Napoli-Roma | Serie A | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 gennaio 2023) Allo stadio Diego Armando Maradona va in scena, il big match della 20esima giornata che mette di fronte la capolista, intenzionata a non fermare la propria corsa e a staccare ulteriormente gli inseguitori, e i giallorossi, che devono rispondere alle vittorie di ieri Inter e Atalanta per non perdere posizioni nella lotta per la zona Champions. Il fischio d’inizio all’incontro è in programma alle ore 20:45 di questa sera. Il momento delle due squadre Solo una sconfitta in campionato, fin qui, per i padroni di casa, caduti alla prima del 2023 contro l’Inter. L’1-0 di San Siro, però, non sembra aver scalfito le ambizioni dei partenopei, che nelle successive tre partite hanno battuto 2-0 Sampdoria e Salernitana (sabato scorso) e annichilito la Juventus con un clamoroso 5-1. Fra il successo sui bianconeri e quello nel derby campano, però, è ...