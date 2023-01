Napoli-Roma LIVE 1-0 | giallorossi a caccia del pari

(Di domenica 29 gennaio 2023) Al Maradona il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Maradona,si affrontano nel match valido per la 20° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... lacontinua a lavorare per risolvere il caso Zaniolo. Una missione tutt'altro che semplice, come spiegato da Tiago Pinto nel pre partita della sfida con il, ma che il general manager ...... l'attesa è finita: il big match della ventesima giornata del campionato di Serie A vedrà di fronte ilcapolista e la, in piena corsa per un posto nella prossima edizione della Champions ...

Napoli-Roma, le immagini più belle del match ilmattino.it

Diretta Napoli - Roma (1-0) Serie A 2022 la Repubblica

Napoli-Roma, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Napoli-Roma, le auto dei calciatori: Lamborghini per Anguissa, Matic in Ferrari La Gazzetta dello Sport

LIVE NAPOLI ROMA – Buonasera amici di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Roma, gara valida per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Il Napoli, dopo lo scivolone cl ...Resta a terra il portoghese, ma pare nulla di grave. 26' - Dopo il gol la partita è cambiata dal punto di vista tattico: ora la Roma lascia il possesso completamente al Napoli e chiude tutti gli spazi ...