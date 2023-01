Napoli-Roma | le probabili formazioni | dove vedere il match in tv e streaming

(Di domenica 29 gennaio 2023)tutte le insulledeldello stadio Maradona eilin tv esi sfidano oggi allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45. Una sfida che vale la corsa scudetto per gli azzurri ed il piazzamento Champions League per i giallorossi. La vigilia è stata caratterizzata dalle conferenze stampa dei due allenatori: Spalletti non vuole sentir parlare di scudetto, mentre Mourinho ha detto che la squadra partenopea ha già vinto il titolo ed ha addirittura fatto i complimenti ai giocatori e l’allenatore. Ma ci sono ancora 19 partite da giocare e quindi non bisogna dare nulla per ...

Se consideriamo che il, dopo un girone da 50 punti, partecipa a un altro campionato, una specie di fuga scudetto con ... nella scia di Lookman, saranno fondamentali nella sfida Champions di, ...Così la, che quest'estate per Zaniolo chiedeva 50 milioni o non ci sediamo neanche al tavolo, ... A parte il, è ovvio, un capolavoro di Giuntoli e di Spalletti, una eccezione che conferma la ...

Come riportato dal Corriere dello Sport, per Napoli-Roma ci sarà anche Antonio Careca, ex attaccante degli azzurri: "Il leggendario centravanti brasiliano del secondo scudetto, della Coppa Uefa e dell ...Napoli e Roma si preparano a scendere in campo per un match emozionante al Maradona, ma prima del calcio d’inizio ci sarà un’altra attrazione. I The Jackal hanno annunciato la sorpresa sui loro ...