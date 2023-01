Commenta per primo Sono 26 i convocati di Luciano Spalletti in vista della sfida che vedrà ilaffrontare questa sera laal Maradona. Sorride l'allenatore azzurro che ritrova Kvaratskhelia a disposizione e non ha nessun infortunato. L'ELENCO COMPLETO Portieri : Gollini, Marfella, ...Commenta per primoin campo, questa sera alle 20:45 sfiderà ladi Jose Mourinho. Spalletti ritrova Kvaratskhelia, assente contro la Salernitana. Ecco la prima chiamata per il neoacquisto Gollini. I convocati ...

Spalletti: "Con la Roma è sempre uno scontro diretto. Totti Se ha piacere a parlare..." La Gazzetta dello Sport

Napoli-Roma, i convocati di Spalletti: torna Kvara e c'è una "prima volta" Corriere dello Sport

Squadra e Spalletti insieme prima di Napoli-Roma: avete visto dove saranno a pranzo Spazio Napoli

Napoli - Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming Virgilio

CASTEL VOLTURNO (CE) - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference alla vigilia della sfida con la Roma. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine". - In cosa si ...Prima del fischio d’inizio tra il Napoli e la Roma, allo stadio Maradona è atteso uno show del gruppo comico TheJakal e Fatima Trotta. Tramite delle storie sui profili social ufficiali, il gruppo ...