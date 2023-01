Napoli-Roma | i convocati di Luciano Spalletti

Sono infatti tante le società che lo stanno seguendo a partire dae Inter , ma anche il Bayern Monaco in Germania.DionisiCLASSIFICA SERIE A:punti 50, Inter* 40, Milan 38, Atalanta* 38, Lazio 37,37, Udinese 28, Torino* 27, Empoli* 26, Bologna* 26, Juventus** 23, Fiorentina 23, Monza 22, Salernitana ...

Spalletti: "Con la Roma è sempre uno scontro diretto. Totti Se ha piacere a parlare..." La Gazzetta dello Sport

Napoli-Roma, i convocati di Spalletti: torna Kvara e c'è una "prima volta" Corriere dello Sport

Napoli - Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming Virgilio

Roma arrivata a Napoli, accoglienza di fuoco: Dybala e Abraham bersagliati dai tifosi | VIDEO CN24 CalcioNapoli24

Luciano Spalletti ha un solo dubbio di formazione per il big match di stasera contro la Roma: Politano, Lozano o Elmas L'ex Inter, scrive La Gazzetta dello Sport, sembrerebbe in vantaggio. Per il ...Il Corriere del Mezzogiorno parla del duello tra Spalletti e Mourinho in vista di Napoli-Roma: "Spalletti-Mourinho è uno dei duelli più brillanti della Serie A, una sfida ormai antica che si ripropone ...