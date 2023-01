Napoli-Roma | gol pazzesco di Osimhen | stop e tiro al volo da sogno | 1-0 VIDEO

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ilè in vantaggio. Nel posticipo contro la, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i ragazzi di Luciano Spalletti siglano la rete dell’1-0 grazie ad un’azione straordinaria che nasce sulla sinistra con Kvaratskhelia che mette al centro un pallone invitante per: il centravanti nigeriano lapa con il petto, poi con la coscia e lascia partire un destro semplicemente straordinario. Ecco ildel gol. SportFace.

José Mourinho lo ha aspettato a lungo, almeno 3 - 4 minuti, davanti la sua panchina. Ma di Luciano Spalletti nessuna traccia. Il tecnico del, infatti, è entrato in campo per ultimo, quasi a ridosso del fischio d'inizio, dopo l'inno della Serie A. E a quel punto Mourinho ha lasciato la panchina del rivale ed è corso ad abbracciarlo . ...Al Maradona il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Maradona,si affrontano nel match valido per la 20° giornata di campionato di Serie A ...

Dopo aver chiuso il girone d'andata ad un solo punto dal secondo posto, la Roma cerca l'aggancio all'Inter, prima inseguitrice del… Leggi ...20:45 Un minuto di raccoglimento per la scomparsa dell’ex Presidente Tavecchio. INIZIA LA GARA! 20:40 Ingresso delle due squadre schierate a centrocampo. 20.36 Decibel Bellini annuncia il grande ...