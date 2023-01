Napoli-Roma 2-1 | azzurri allungano in vetta

Leggi su funweek

(Di domenica 29 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ilallunga ancora inalla Serie A. Glisoffrono ma sconfiggono 2-1 laal ‘Maradona’ grazie ad un gol al 41? della ripresa di Simeone e si porta +13 sull’Inter seconda in classifica. In avvio Kvaratskhelia pericoloso, poi Kim rischia l’autogol. Al 17? il vantaggio dei ragazzi di Spalletti con un super gol di Osimhen, che addomestica con petto e coscia un cross del fuoriclasse georgiano e poi scarica di potenza in porta. Nella ripresa Kvaratskhelia e Lozano si divorano il raddoppio, El Shaarawy trova il pari al 75? ma a 4’ dalla fine decide il ‘Cholito’, entrato da pochi minuti al posto di Osimhen. I giallorossi restano fermi a quota 37 in sesta posizione, a 16 lunghezze dai partenopei. Laapproccia bene la partita ma poco dopo il quarto d’ora è il ...