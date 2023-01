Napoli | le pagelle di CM | Osimhen alla van Basten | Simeone fa esplodere il Maradona Spalletti domina la Serie A

(Di domenica 29 gennaio 2023)-Roma 2-1: Meret 6,5: un brivido iniziale in cui non trova intesa con Kim, il primo intervento importante arriva nel recupero del pri...

Ledel. Meret 6,5: la difesa lo copre sempre molto bene ma lui risponde sempre presente. Solita sicurezza, quando è chiamato alla parata da applausi, quella parata arriva. E gli ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2022/23:- Roma Ledei protagonisti del match trae Roma, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. VOTI: APOLI (4 - 3 - 3): Meret 7; Di Lorenzo 6.5, ...

Pagelle Napoli-Roma: c'è chi ha Osimhen e chi è logorato dal non averlo. Se sarà scudetto, questa verrà ricordata ... CalcioNapoli24

LIVE Napoli-Roma - I voti del match Voce Giallo Rossa

Le pagelle del Napoli - Osimhen e Simeone: nessuno in Serie A ha una rosa così profonda TUTTO mercato WEB

Napoli-Roma, pagelle, migliori e peggiori Goal.com

Napoli-Roma, le pagelle: Osimhen e Simeone, due gol pesantissimi! Meret salva il risultato CalcioNapoli1926.it

Il Napoli non si ferma più. Gli azzurri battono una coriacea Roma per 2a1 grazie ai gol di Osimhen e Simeone. Di El Shaarawy il momentaneo pareggio dei giallorossi. Partenopei volano a 53 punti, +13 d ...Una Roma tosta paga la differenza di qualità nei cambi. Partita da leader del serbo e di grande qualità di El Shaarawy. Decisamente meno bene Pellegrini e Cristante. In difesa Smalling cade sul tragua ...