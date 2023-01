... la punta stoppa il pallone di petto, lo controlla col ginocchio e conclude con violenza inaudita al. Niente da fare per Rui Patricio . Al 45'vicino al raddoppio: Lozano si invola sulla ...Gol e vittoria davvero pesanti per unsempre più vicino allo scudetto. A breve il servizio completo Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, ...

Napoli in volo statico, Roma KO e primato consolidato sportcampania

Napoli, il volo scudetto continua. Batte una bella Roma e vola a +13 sull'Inter La Gazzetta dello Sport

Napoli-Roma 2-1, le pagelle azzurre: in volo con Osimhen e Simeone Siamo il Napoli

Serie A: Napoli in volo, contro la Roma un'altra vittoria a 1,74. Osimhen-Dybala, in quota duello tra fenomeni Adnkronos

SERIE A, COME ARRIVA IL NAPOLI ALLA SFIDA CON LA ROMA SNAI Sportnews

Il Napoli adesso non si ferma davvero più. Battuta anche la Roma: la decide un 'guizzo' di Simeone nei minuti finali. Il vantaggio in vetta alla ...I gol di Osimhen e Simeone hanno permesso al Napoli di battere 2-1 la Roma di Mourinho. Azzurri a quota 53 punti in classifica, a più 13 dall'Inter seconda in classifica e con mezzo scudetto in tasca ...