Napoli frenetico? Mario Rui incita gli azzurri | parole da leader!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 29 gennaio 2023) Il primo tempo frae Roma è terminato per 1-0 in favore degligrazie ad una bellissima rete di Osimhen. L’azione che ha portato al gol il nigeriano è stata letteralmente da manuale del calcio, partita dal grande contributo diRui sulla fascia, capace di smarcare Kvratskhelia, e finalizzata alla grande dal gran tiro al volo del bomber azzurro. Ha parlato fra primo e secondo tempo proprioRui. Al portoghese è stata evidenziata un pizzico di frenesia avuta dagli, la quale ha fatto arrabbiare non poco anche l’allenatore azzuro Luciano Spalletti.Rui(Getty Images)Rui: “Sarà una partita combattuta fino alla fine” Di seguito ledel portoghese ai microfoni di ...