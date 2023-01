Napoli | forzò il posto di blocco e investì un militare | ai domiciliari

(Di domenica 29 gennaio 2023) Sono stati disposti gli arrestiper il 18enne che giovedì scorso ha investire un carabiniere per sfuggire ad undi. L'incidente in Corso Arnaldo Lucci, a...

Sono stati disposti gli arresti domiciliari per il 18enne che giovedì scorso ha investire un carabiniere per sfuggire ad un posto di blocco . L'incidente in Corso Arnaldo Lucci, a. Il 18enne nel novembre del 2019, all'età di appena 16 anni, finì in manette con l'accusa di tentato omicidio: accoltellò il figlio di una persona ritenuta legata al clan camorristico D'Amico ...Un' infermiera di(chiede di restare anonima) ricorda così il giorno in cui ha capito che ... E poi un'altra sera, quando un uomo" ancora " la porta e si puntò un coltello alla gola : "Di ...