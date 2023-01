Mr Rain a Sanremo | «Vivevo in una bolla | con ‘Supereroi’ rinasco per l’ennesima volta»

(Di domenica 29 gennaio 2023) “Questo momento è una discriminante per noi, come succede a tutti gli artisti. Anche i Pooh (e Francesco Facchinetti li conosce bene…, ndr) hanno canzoni che ne definiscono il percorso”. Così il manager di Mr.definisce il passaggio dell’artista sul palco del Festival di2023, una tappa a lungo cercata e che con il brano Supereroi diventa ora realtà. La ballad ha tutta la poetica di Mattia Balardi, vero nome di Mr., e anche qualcosa in più, raccontando il coraggio di abbandonare l’armatura e chiedere aiuto quando da soli non si riesce a proseguire. È lì, quando la lotta a mani nude si trasforma in una mano tesa, che nascono i supereroi., finalmente. E con un brano che segna un momento importante.Sì, questo brano nasce dalla necessità e dalla voglia di dire quello che ho vissuto. Faccio musica ...

- Supereroi OLLY - Polvere PAOLA & CHIARA - Furore ROSA CHEMICAL - Made in Italy SETHU - Cause perse SHARI - Egoista TANANAI - Tango ULTIMO - Alba WILL - Stupido2023: le quotazioni ...[CS] A pochi giorni dall'inizio del Festival di, il prossimo 7 febbraio, i bookmaker confermano il loro favorito: dopo la vittoria nel 2013 ... Rosa Chemical e Mr, con Leo Gassman e Paola ...

Sanremo 2023, Mr. Rain a FqMagazine: “Combattete la depressione chiedendo aiuto, non vergognatevi Il Fatto Quotidiano

Com’è “Supereroi”, la canzone che Mr Rain porterà a Sanremo L’abbiamo ascoltata in anteprima per voi! Webboh

Sanremo 2023, Mr Rain: "I Supereroi sono quelli che sanno chiedere aiuto" Sky Tg24

Spoiler duetti Sanremo: Coma_Cose con Baustelle e Mr. Rain con ... Giornale di Brescia

Festival di Sanremo, con chi duetteranno i Coma_Cose e Mr.Rain Prima Brescia

Siamo vicini all'inizio del Festival di Sanremo 2023 e se volete puntare sul vincitore, queste sono le quotazioni ufficiali della Sisal.A Sanremo Mr. Rain va in punta di piedi nonostante abbia alle spalle oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 oro. È fan di Ultimo e Marco Mengoni, non vede l’ora di salire sul palco c ...