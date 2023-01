Moviola Juve-Monza | l’episodio chiave del match

(Di domenica 29 gennaio 2023)arbitraledelvalido per la 20ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 20ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Aureliano.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

All'Allianz Stadium il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Monza: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live All'Allianz Stadium,e Monza si affrontano nel match valido per la 20° giornata di campionato di Serie A ...Prosegue il tradizionale appuntamento delladi Calciomercato.com , che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri. In questo turno, l'ex arbitro Massimo Chiesa ha bocciato cinque arbitri tra i ...

Moviola Juve-Atalanta: episodi e VAR Goal.com

Polemiche e tensioni: la Juve chiede tre rigori, il Var assegna solo il secondo La Gazzetta dello Sport

Serie A . Juventus-Atalanta, moviola: è rigore sul contatto Palomino ... Eurosport IT

Moviola Juve Monza: gli episodi dubbi del match Juventus News 24

La moviola di Juve-Udinese: niente rigore su Paredes-Beto Corriere dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...All’Allianz Stadium il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Juve e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Allianz Stadium, Juve e Monza si affrontano nel ...