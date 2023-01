Movida a Venezia | nuovo episodio di violenza nella notte | giovane di 25 anni accoltellato alla schiena

(Di domenica 29 gennaio 2023) Un fendente, poi la fuga. Si cerca ancora l’aggressore che, latra il 28 e il 29 gennaio, a, haundi 25. L’è accaduto durante una rissa che ha coinvolto diversi ragazzi. La vittima, dopo essere stata portata al pronto soccorso, se l’è cavata con una prognosi di 15 giorni. Non è la prima volta che ladel fine settimana, nel capoluogo veneto, degenera in. Gli esercenti dei locali che si trovano in campo Bella Vienna, nei pressi di Rialto, vedendo quanto stava accadendo hanno allertato le forze dell’ordine. Non appena gli agenti di polizia sono arrivati sul posto, i giovani più esagitati che stavano partecipandorissa ...

Si cerca ancora l'aggressore che, la notte tra il 28 e il 29 gennaio, a, ha accoltellato un ... Non è la prima volta che ladel fine settimana, nel capoluogo veneto, degenera in violenza. ...Tante le persone in campo Bella Vienna al momento dell'accaduto, in un sabato sera difinito in rissa.

Movida a Venezia, nuovo episodio di violenza nella notte: giovane ... Open

Venezia. Movida violenta, scatta la rissa in campo Bella Vienna poi spunta il coltello: panico tra i presenti ilgazzettino.it

Movida in Venezia, la testimonianza: "Credevo mi fosse esploso qualcosa in casa" IL TELEGRAFO Livorno

"Movida, adesso anche i bòtti: qui in Venezia ormai non si vive più" IL TELEGRAFO Livorno

Da Maria Maddalena a volto glamour della movida ... politicamentecorretto.com

VENEZIA - Un giovane venticinquenne è rimasto ferito da una coltellata la notte scorsa a Venezia, nel corso di una rissa scoppiata in campo Bella Vienna, nei pressi di Rialto.Un 25enne è rimasto ferito da una coltellata la notte scorsa a Venezia, nel corso di una rissa scoppiata in campo Bella Vienna, nei pressi di Rialto. Non è la prima volta che la movida del fine settim ...