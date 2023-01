Mourinho su Zaniolo | “Quando non stai bene nella famiglia devi andare via”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 29 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Voglio gente disponibile, che vuole giocare con la Roma.nonvia,trovare una soluzione. Laè per stare con gente che vuole stare”. Ad affermarlo ai microfoni di ‘Dazn’, è l’allenatore della Roma, Josérispondendo alla domanda se l’eventuale infortunio di Tammy Abraham potesse far tornare utile Nicolòalla Roma. Per quanto riguarda Abraham, sottolinea l’allenatore portoghese al termine della partita persa 2 a 1 contro il Napoli al Maradona, “non so se sia infortunio o se sia stanchezza. Non ho avuto ancora tempo di verificare. La partita è stata molto dispendiosa per tutti”. L'articolo proviene da Sbircia la ...