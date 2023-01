Morto Vito Chimenti | a 69 anni se ne va il centravanti della ' bicicletta'

(Di domenica 29 gennaio 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Calcio: tutte le notizie Gasport 29 gennaio 2023

Il calcio italiano piange la scomparsa diChimenti. L'ex attaccant, 69 anni, e ha accusato un malore prima della partita del Pomarico, squadra di eccellenza lucana di cui era allenatore delle giovanili: soccorso dagli operatori del 118, ...Chimenti , ex giocatore di serie A, B e C con 13 gol nella massima serie e attuale allenatore della squadra giovanile del Pomarico , in provincia di Matera, ènegli spogliatoi prima della ...

È MORTO VITO CHIMENTI Antenna Sud

Morto Vito Chimenti, ex attaccante che ha militato nel Lecco negli anni Settanta IL GIORNO

Malore negli spogliatoi a Pomarico: muore ex bomber Vito Chimenti La Gazzetta del Mezzogiorno

E' morto Vito Chimenti, ex attaccante del Palermo diventato leggenda per la sua bicicletta PalermoToday

Lutto nel calcio, è morto Vito Chimenti, bomber del Palermo a fine anni ‘70 BlogSicilia.it

Il Palermo oggi piange la scomparsa di una vera e propria leggenda rosanero. All’età di 69 anni, è morto Vito Chimenti. L’ex attaccante è stato stroncato da un malore improvviso durante il prepartita ...Vito Chimenti, di 69 anni - ex attaccante con 77 presenze e 13 gol in Serie A - e' morto nel pomeriggio, a causa di un malore, negli spogliatoi del ...