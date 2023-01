Morto Ludovico Di Meo | addio all’ex direttore di Rai2 ora a capo di San Marino Rtv | si era appena sottoposto ad un’operazione alle coronarie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) Èa 63 anniDi Meo, giornalista e autore televisivo italiano, storico exdi Rai 2 dal 2021 passato alla direzione generale di SanRTV. Ed è proprio l’emittente a dare la notizia della sua scomparsa, avvenuta questa mattina a Roma: secondo quanto fa sapere SanRTV, “nei giorni scorsi Di Meo era statoad. Dimesso dall’ospedale e tornato a casa, ildella nostra Emittente si è sentito nuovamente male, probabilmente per cause legate all’intervento. Inutili i soccorsi del personale sanitario”. Nato nella Capitale nel 1959, lascia la moglie Paola e le due figlie Federica e Flaminia. Di Meo iniziò la sua lunga carriera in Rai nel 1985, ...