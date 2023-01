Commenta per primo Matteo, centrocampista del, parla a Dazn dopo la vittoria con la Juve: LA VITTORIA - 'Una giornata storica come hanno detto mister e Galliani. Vincere qui non é facile soprattutto per uan ......45 Elena Rybakina - Aryna Sabalenka 1 - 2 13:00 Rinky Hijikata, Jason Murray Kubler - Hugo Nys, Jan Zielinski 2 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Milan - Sassuolo 2 - 5 15:00 Juventus -0 - 2 18:00 ...

Monza, Pessina: 'I giocatori c'entrano poco con la situazione della Juve' Calciomercato.com

Le pagelle di Juventus-Monza: Paredes impalpabile, Bremer disastroso. Pessina non sbaglia un pallone la Repubblica

Monza, Pessina: "Giornata storica. Palladino Ha il merito di lasciarci molta libertà in campo" TUTTO mercato WEB

Monza: Pessina giura amore eterno al club brianzolo Tuttocampo

Pessina: "Monza da decimo posto, con la Juve giochiamo alla pari" la Repubblica

Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha parlato dopo la fantastica vittoria arrivata per 0-2 in casa della Juventus. Ecco le sue parole a Dazn.Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...