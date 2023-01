...prima conin panchina, i brianzoli si sono ripetuti al ritorno. Due a zero allo Stadium , per un pomeriggio di gloria nel tempio bianconero. Vittoria e sorpasso in classifica per il, ...... la seconda sorpresa della 20 giornata di Serie A la regala uno straordinario, che compie un'... i bianconeri restano fermi quindi a 23 punti, scavalcati proprio dai biancorossi dell'ex...

Monza, Palladino: 'Galliani mi ha fatto un regalo, se continuiamo così faremo grandi cose' Calciomercato.com

CLASSIFICA - La Juve affonda! Superata anche dal Monza, Salernitana a -2 Tutto Napoli

Video Monza, Palladino: "Mercato Sono tranquillo, Galliani è il numero uno" La Gazzetta dello Sport

Juve - Monza, il nuovo acquisto Franco Carboni non convocato da Palladino: il motivo Monza-News

SERIE A - Diamo i voti ai protagonisti di Juventus-Monza, match valido per la ventesima giornata di Serie A che ha visto triionfare gli uomini di Raffaele Palla ...Nella prima giornata del girone di ritorno di Serie A, il Monza sbanca l’Allianz Stadium, battendo per 2-0 la Juventus. Nel primo tempo grande prova corale degli ospiti, con Raffaele Palladino che dà ...