Monza | Mota | 'Che emozione segnare in quella che è stata casa | Ronaldo mi ha aiutato molto'

Le reti delsono state realizzate nel primo tempo da Ciurria al 18' e Danyal 39'. .... "possibile che il neo - tecnico Palladino riesce a dare un gioco aldei Caldirola e degli ... Il web è scatenato: "Gatti che molla il giocatore che marcava e resta immobile a guardare Dany...

Serie A, Juventus-Monza 0-2: Ciurria e Dany Mota beffano Allegri - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Monza gioca, la Juventus no: Ciurria e Dany Mota fanno sognare i biancorossi, 0-2 al 45' TUTTO mercato WEB

Impresa Monza: Ciurria e Dany Mota affondano la Juventus ItaSportPress

Monza, Mota: "3 punti che per noi valgono doppio" DAZN

Roberto Carlos Augusto abbatte la Juve, Dany Mota non sbaglia: Monza avanti 2-0 TUTTO mercato WEB

Roma, 29 gen. (askanews) - Allo Stadium il Monza fa il colpaccio e batte 2-0 i bianconeri. Caprari sblocca il risultato in avvio, ma il Var ...Condividi questo articolo:Torino, 29 gen. – (Adnkronos) – Colpo in trasferta del Monza che vince 2-0 all’Allianz Stadium contro la Juventus, già sconfitta in casa all’andata. I brianzoli si portano a ...