Commenta per primo Nel pre partita di Juve -, intervistato da Dazn , parla il direttore tecnico del, Francois: 'La prima partita di Palladino contro la Juve ci ha portato bene. Per noi tutte le partite sono importanti, dobbiamo fare più punti possibili per arrivare subito alla ...Commenta per primo Mettersi alla spalleper ripartire di slancio e rosicchiare tre punti alla Juventus , uscita devastata dal Maradona ... cercando di non farsi complicare la vita dal...

Monza, Modesto: "Vogliamo fare punti dappertutto, la salvezza il nostro obiettivo" TUTTO mercato WEB

Monza, Modesto: «La salvezza passa anche dalla partita di oggi» Calcio News 24

Monza, Modesto: 'Palladino con la Juve porta bene' Calciomercato.com

Monza, Modesto: 'Dobbiamo fare punti dappertutto' ilBianconero

Modesto a Dazn: "Per la salvezza il Monza deve fare punti contro ... Monza-News

Nel pre partita di Juventus-Monza, ai microfoni di Dazn ha parlato il direttore tecnico del Monza Modesto. "La prima partita di Palladino contro la Juve ci ha portato bene. Per noi tutte ...Francesco Modesto, allenatore del Vicenza, ha parlato del match di domani contro la Juventus Next Gen: le dichiarazioni Francesco Modesto, tecnico del Vicenza, ha parlato in conferenza del match di ...