Monza-Juventus | le probabili scelte di Allegri | VIDEO

Lo ha annunciato Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia della partita contro il: Weston McKennie è in partenza dalla. Il tecnico bianconero non ha convocato il centrocampista statunitense per la gara casalinga contro ila scopo precauzionale, per non ...DionisiCLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 50, Inter* 40, Milan 38, Atalanta* 38, Lazio 37, Roma 37, Udinese 28, Torino* 27, Empoli* 26, Bologna* 26,** 23, Fiorentina 23,22, Salernitana ...

Nuova Juve contro il Monza, tra punti fermi e qualche incognita. La sicurezza di Allegri Tuttosport

Le probabili formazioni di Juventus-Monza: occasione per Gatti e Paredes Sky Sport

I convocati per il Monza Juventus Football Club

Juve-Monza: le probabili formazioni e dove vederla | La Diretta La Gazzetta dello Sport

Juve-Monza: Sky o Dazn Dove vederla in tv e in streaming La Gazzetta dello Sport

Fischio d'inizio alle 15. Il girone di ritorno dei bianconeri al via contro i brianzoli, vittoriosi nella partita di andata ...La partita tra Juventus e Monza si gioca alle 15 all'Allianz Stadium. Sarà trasmessa in esclusiva tv e streaming su DAZN.