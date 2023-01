Moda e acconciature | il blazer di Elena Barolo e la ponytail alta

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 29 gennaio 2023) Recentementeha sfoggiato un look davvero meraviglioso. In particolare ha indossato une questo è il vero protagonista dei prossimi mesi. Anche la suaè sempre molto gettonata. Quindi entrambe le proposte possono essere scelte da molte donne. Finalmente è arrivato il momento di scoprire attentamente tutte le ultime novità della prossima stagione. Novitàprimavera 2023 Nell'ultimo periodoha indossato un paio di pantaloni. Si tratta di un modello a sigaretta e questo è sempre molto comodo da portare. Per impreziosire questo capo ha creato un risvolto sul fondo. La showgirl ha abbinato anche una camicia, sempre di colore bianco come i pantaloni. Un look total white davvero irresistibile, da scegliere in questo inverno e anche ...