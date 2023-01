Minori e foto video pubblicati su internet tutto quello che occorre fare per la tutela e la rimozione di contenuti che riguardano i nostri figli

Leggi su analisideirischinformatici

(Di domenica 29 gennaio 2023)SUcheper lae ladichePer veicolarepiù semplici da comprendere rispetto a quelli solamente giuridici, illustriamo di seguito alcuni scenari per ladirelativi a, indicando cosa è lecito o meno e come risolvere eventuali problemi che ne conseguono : a) E’ necessario l’accordo di entrambi i genitori per la pubblicazione online ( social e siti web ) delledei ...