Milan-Sassuolo | “Pioli non ha colpe | è questione di testa” | PM VIDEO

Il Monza batte la Juve 2 - 0 e la supera in campionato Dopo il colpaccio dela San Siro con il, la seconda sorpresa della 20ª giornata di Serie A la regala uno straordinario Monza, che compie un'impresa all' Allianz Stadium battendo la Juventus 2 - 0, ...Dopo gli anticipi del venerdì e del sabato , la ventesima giornata di Serie A - la prima del girone di ritorno - prosegue oggi con quattro partite. Alle 12.30 si è giocata, con i rossoneri che hanno perso 5 - 2. Alle 15 è stata la volta di Juventus - Monza, finita 2 - 0. Ora è in corso Lazio - Fiorentina: 1 - 0. Alle 20.45 in campo Napoli - Roma ( GLI ...

Sky - Milan, dopo il Sassuolo c'è stato un confronto fra Maldini, Massara e Furlani Milan News

Milan-Sassuolo: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Milan-Sassuolo, le pagelle di Crudeli: “Indegni! CDK 3, ma non è lui il peggiore” Il Milanista

Marelli su Milan-Sassuolo: "Giusto annullare il gol a Rebic. Manca un giallo a Rogerio" TUTTO mercato WEB

Secondo il giornalista il Milan è pronto a riaprire i colloqui per il giocatore. La sconfitta contro il Sassuolo ha pesato nettamente ...Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa da San Siro al termine di Milan-Sassuolo, guardando anche al prossimo impegno previsto domenica sera contro l'Inter. Il tecnico rossonero ...