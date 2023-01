Milan - Sassuolo | Melissa Satta e il post da San Siro | i commenti sono impietosi

(Di domenica 29 gennaio 2023)O - Non è una giornata felice per il, che con ilnon riesce a risollevarsi dopo il brusco ko (0 - 4) contro la Lazio : i rossoneri hanno chiuso il primo tempo in svantaggio (1 - 3)...

Commenta per primo2 - 5 (primo tempo 1 - 3) Marcatori: 19' Defrel (Sas), 21' pt Frattesi (Sas), 24' pt Giroud (Mil), 31' pt Berardi (Sas), 2'st rig. Lauriente (Sas), 35' st Henrique, 36' st Origi (Mil) ...( dal 1' st Leao 6 : l'unico a creare qualche grattacapo alla difesa del. Esclusione ... Pioli 3: gestione disastrosa della crisi del. Scelte tattiche discutibili che mettono la squadra ...

Milan-Sassuolo diretta: fischio di Giua, finisce 2-5 Corriere dello Sport

LIVE MN - Milan-Sassuolo (2-5): ennesima umilazione, disastro dei rossoneri Milan News

Serie A, Milan-Sassuolo 2-5: rossoneri in crisi, Champions a rischio - Sportmediaset Sport Mediaset

Milan-Sassuolo: video, gol e highlights Sky Sport

Un Super Berardi e un superlativo Sassuolo stendono i rossoneri a San Siro e riscrivono in negativo la storia del Diavolo. Addio definitivo al Titolo e adesso anche l'Europa che conta inizia a traball ...Era dal 1997 (1-6 contro la Juve) che il Milan non subiva almeno 5 gol in casa in A. In avvio annullato il gol di Giroud. Berardi protagonista con due assist per l'uno-due targato Defrel-Frattesi.