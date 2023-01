Milan-Sassuolo | la reazione sui social | protagonista Tatarusanu | VIDEO

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ilperde ancora nel 2023: stavolta un tonfo per 2-5 in casa contro il. Ecco lasui

...il derby tra Inter e, in programma domenica sera. La capolista Napoli è di scena in casa dello Spezia (diretta su Sky Sport), mentre la Roma è attesa dall'ostica trasferta di Empoli ....... Napoli* punti 50, Inter 40,38, Atalanta 38, Lazio 38, Roma* 37, Udinese* 28, Torino 27, Empoli 26, Bologna 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus** 23, Salernitana 21, Lecce e20, ...

Sprofondo Milan: il Sassuolo lo umilia 5-2 a San Siro, è una crisi senza fine La Gazzetta dello Sport

San Siro fischia, la Curva Sud applaude: "Contro l'Inter vogliamo 11 leoni". Milan, un finale paradossale La Gazzetta dello Sport

Milan-Sassuolo: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Pagelle Milan-Sassuolo: Leao inesistente, Tatarusanu male, Kalulu-Gabbia sciagurati Corriere della Sera

Milan, Pioli: "Servono cambiamenti, il nostro scudetto sarà la zona Champions" Sport Mediaset

La nostra redazione ha appreso novità fondamentali sull'incontro tra Maldini, Massara e Furlani andato in scena oggi dopo la sconfitta ...Il Milan è caduto 5-2 in casa contro l’umile Sassuolo in Serie A domenica e ha subito la quarta sconfitta in cinque partite per aumentare… ...