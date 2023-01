Milan-Sassuolo domenica 29 gennaio 2023 ore 12 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 29 gennaio 2023) La crisi delè enorme e per certi versi inspiegabile, la squadra che aveva chiuso in crescita la prima parte della stagione e ricominciando vincendo contro la Salernitana non vince da cinque gare e ha perso le ultime due venendo travolta 3-0 dall’Inter in Supercoppa e 4-0 dalla Lazio in campionato. A San Siro InfoBetting: Scommesse Sportive e