Milan-Sassuolo 2-5 | la reazione di Crudeli | “Dovete vergognarvi” VIDEO

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ildelladi Tizianoalla bruciante sconfitta del, asfaltato tra le mura amiche di San Siro dal. Sconfitti per 5-2 i ragazzi di Pioli, dominati per 90 minuti dai neroverdi e incapaci di riscattare le ultime prestazioni. Pessime notizie in vista del derby della prossima settimana contro l’Inter. In alto ladel noto tifoso rossonero. “” è la frase ricorrente. SportFace.

14.31 Calcio,a picco col2 - 5 Si aggrava pesantemente la crisi del: al Meazza, i rossoneri affondano 2 - 5 con ilche così resuscita dopo un periodo difficile. Neroverdi in vantaggio ...Ilaffonda a suon di gol ungià in crisi. A San Siro finisce 2 - 5: a segno per i neroverdi Defrel, Frattesi, Berardi, Laurentié e ...

Milan-Sassuolo 2-5: gol di Defrel, Frattesi, Giroud, Berardi, Laurentié, M. Henrique e Origi | Risultato Finale La Gazzetta dello Sport

Milan-Sassuolo, sull'1-4 sceneggiata esagerata di Berardi in mezzo al campo: San Siro esplode contro... Milan News

LIVE MN - Milan-Sassuolo (2-5): ennesima umilazione, disastro dei rossoneri Milan News

LIVE MN - Milan-Sassuolo (1-4): annullato un gol a Rebic, Milan News

Milan-Sassuolo, formazioni ufficiali: turnover Pioli, fuori Leao! CalcioNapoli24

Un Super Berardi e un superlativo Sassuolo stendono i rossoneri a San Siro e riscrivono in negativo la storia del Diavolo. Addio definitivo al Titolo e adesso anche l'Europa che conta inizia a traball ...Era dal 1997 (1-6 contro la Juve) che il Milan non subiva almeno 5 gol in casa in A. In avvio annullato il gol di Giroud. Berardi protagonista con due assist per l'uno-due targato Defrel-Frattesi.