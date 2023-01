Milan-Sassuolo 2-5 | i rossoneri crollano a San Siro

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ilcrolla a San5-2 sotto i colpi di unimplacabile. In avvio gol annullato a Giroud per fuorigioco, la sblocca Defrel su assist di Berardi che serve anche il raddoppio di Frattesi. Accorcia di testa Giroud. Berardi segna il tris. Panchina iniziale per Leao inserito dopo l'intervallo, ma Laurienté si procura e trasforma il rigore del poker. Annullato il gol di Rebic, segnano anche Matheus Henrique e Origi.scavalcato al secondo posto dall'Inter e raggiunto dall'Atalanta al terzo. Scatto salvezza delche lascia il quart'ultimo posto allo Spezia20^ Giornata Bologna-Spezia 2-0, Lecce-Salernitana 1-2, Empoli-Torino 2-2, Cremonese-Inter 1-2, Atalanta-Sampdoria 2-0,2-5, ore 15 Juventus-Monza, ore 18.00 Lazio-Fiorentina, ore ...

Commenta per primo2 - 5 (primo tempo 1 - 3) Marcatori: 19' Defrel (Sas), 21' pt Frattesi (Sas), 24' pt Giroud (Mil), 31' pt Berardi (Sas), 2'st rig. Lauriente (Sas), 35' st Henrique, 36' st Origi (Mil) ...( dal 1' st Leao 6 : l'unico a creare qualche grattacapo alla difesa del. Esclusione ... Pioli 3: gestione disastrosa della crisi del. Scelte tattiche discutibili che mettono la squadra ...

Un Super Berardi e un superlativo Sassuolo stendono i rossoneri a San Siro e riscrivono in negativo la storia del Diavolo. Addio definitivo al Titolo e adesso anche l'Europa che conta inizia a traball ...Era dal 1997 (1-6 contro la Juve) che il Milan non subiva almeno 5 gol in casa in A. In avvio annullato il gol di Giroud. Berardi protagonista con due assist per l'uno-due targato Defrel-Frattesi.