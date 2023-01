Milan-Sassuolo 2-5 | Giroud sul derby | “Giro di boa nella nostra stagione”

...Pioli è la peggior difesa dei top 5 campionati europei Davvero brutto questo inizio di 2023 per il. La squadra di Stefano Pioli, infatti, dopo la sconfitta di oggi per 5 - 2 contro il, ..., profondo rossonero: ilne fa 5 e ora la rincorsa Champions si complica Juventus cade in casa con il Monza Il Monza fa addirittura tre gol nel primo tempo, ma il primo viene ...

Milan-Sassuolo 2-5: gol di Defrel, Frattesi, Giroud, Berardi, Laurentié, M. Henrique e Origi | Risultato Finale La Gazzetta dello Sport

Sky - Milan, dopo il Sassuolo c'è stato un confronto fra Maldini, Massara e Furlani Milan News

Milan, Furlani a colloquio con Maldini e Massara: accelerazione sul mercato La Gazzetta dello Sport

Il Milan non è più una squadra, il rinnovo di Maldini è stato un grave errore - ilNapolista IlNapolista

Dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo, Stefano Pioli non ha nascosto la propria amarezza ai microfoni di Milan TV. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero: "È una ...La squadra di Stefano Pioli affonda anche contro i neroverdi. Ecco cosa è successo a fine partita Il Milan non rialza la testa e viene umiliato dal Sassuolo. I rossonero escono così con… Leggi ...