Milan-Sassuolo 1-4 | gol su calcio di rigore di Laurienté | Serie A News

... ad del. A proposito del possibile scambia tra Kyriakopoulos e Vignato con il Bologna, "ne stiamo parlando - ha aggiunto il dirigente del club neroverde a Sky, prima della partita col-...Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su, lunch match della ventesima giornata di Serie AIn crisi nera e reduce dalla doppia mazzata in Supercoppa (0 - 3 contro l'Inter) e in campionato (0 - 4 contro la Lazio), il...

Milan-Sassuolo diretta: Laurienté firma il poker su rigore Corriere dello Sport

LIVE Milan-Sassuolo 1-3 al 45': Diavolo in difficoltà, i neroverdi dominano a San Siro! | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Milan-Sassuolo 1-4: gol di Defrel, Frattesi, Giroud, Berardi e Laurentié | La Diretta di Serie A La Gazzetta dello Sport

LIVE MN - Milan-Sassuolo (1-3): si riparte! Milan News

Milan-Sassuolo: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Inizia nel peggiore dei modi il secondo tempo del Milan a San Siro contro il Sassuolo. I rossoneri dopo aver disputato un primo tempo sottotono ed essendo andati a riposo sull’1-3, hanno concesso un ...Il Sassuolo riprende il secondo tempo come aveva fatto nel primo e firma un altro gol contro il Milan. Al 47' Laurienté sfugge sulla sinistra a Calabria che lo atterra in area e per l’arbitro è calcio ...