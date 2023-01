Milan-Sassuolo | 1-3 all’intervallo | rossoneri negli spogliatoi tra i fischi di San Siro

(Di domenica 29 gennaio 2023) Dopo le batoste contro Inter e Lazio, ilera chiamato a riscattarsi contro ilnell’anticipo domenicale della ventesima giornata di Serie A. Il primo tempo della partita ha però sorriso ai neroverdi, avanti 3-1, con iche hanno accusato il colpo. La squadra di Pioli è dunque tornatatra idei presenti a San, che non hanno minimamente gradito lo spettacolo.assolutamente chiamato a invertire la rotta nella ripresa. SportFace.

Commenta per primo Il pubblico rossonero ha fischiato il Milan all'uscita dal campo: al 45' è 3 - 1 per il Sassuolo. Domenico Berardi con il gol e due assist odierni è diventato la bestia nera del Milan: 11 reti e 6 assist per il capitano del Sassuolo. Quando il Milan incontra il Sassuolo, Domenico Berardi si scatena. Con il gol e i due assist di oggi, ha contribuito a ben 17 gol dei neroverdi contro i rossoneri.

Il pubblico di San Siro avrà sperato certamente in un primo tempo diverso, ma non si può dire che sia mancato lo spettacolo nel primo tempo di Milan-Sassuolo. Quattro gol.