Milan | Pioli | ' ' Il nostro obiettivo sarà la zona Champions

(Di domenica 29 gennaio 2023) Stefano, dopo la neta sconfita casalinga del, ad opera del Sassuolo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Siamo delusi, ma con la delusione non si va lontano. Le ultime prestazioni ci vedono in difficoltà e questo mi spinge a capire che certe situazioni vanno migliorare e che c'è molto da fare - ha spiegato- Probabilmente non riusciremo a vincere lo Scudetto, ma ilScudettoquello di raggiungere la. Dalla gara con la Roma non siamo riusciti a rimettere in campo le nostre prestazioni a livello tattico e mentale - ha aggiunto- Gli ultimi giorni di allenamento sono stati i migliori dell'ultimo periodo, ma ora quando prendiamo uno schiaffo facciamo fatica a reagire. Questi momenti si superano ...

2 minuti per la lettura MILANO (ITALPRESS) – Una crisi senza fine. Quarta sconfitta in campionato per il Milan campione d’Italia in carica: il Sassuolo si è imposto a San Siro 5-2 grazie alle reti di ...MILANO - Lunch match disastroso per il Milan contro il Sassuolo ... Un disastro di proporzioni cosmiche per la squadra di Pioli che, nelle ultime quattro sfide in Serie A, ha raccolto la miseria di ...