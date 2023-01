Milan | Pioli | «Con la delusione non si va lontano»

(Di domenica 29 gennaio 2023) Le parole didopo la sconfitta delcon il Sassuolo: «Questi momenti si superano solo lavorando insieme» Stefano, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il netto ko dei rossoneri con il Sassuolo. Di seguito le sue parole. DIFFICOLTÁ – «Con lanon si va molto. Le ultime prestazioni ci vedono in difficoltà, ma questo deve spingermi a capire che certe situazioni andranno migliorate. Dobbiamo reagire; probabilmente non riusciremo a rivincere lo scudetto, il nostro scudetto sarà lottare per la zona Champions e abbiamo la possibilità di raggiungere ancora questo obiettivo». NATURA DEI PROBLEMI – «Dalla non vittoria con la Roma non siamo riusciti a mettere in campo le nostre prestazioni. Gli ultimi due giorni di allenamento ...

