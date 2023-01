Milan | per la prima volta in Serie A prende 4 gol in due partite consecutive

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 gennaio 2023) Dopo il 4-0 contro la Lazio, ilaffonda contro il Sassuolo: non era mai successo ai rossoneri dire 4 gol in dueinA Ilin caduta libera e tocca un nuovo fondo da record. Dopo il 4-0 con la Lazio, i rossoneri sono sotto 4-1 contro il Sassuolo. Non era mai successo nella loro storia, come riportato da Sky Sport, chessero almeno 4 gol in duediA. L'articolo proviene da Calcio News 24.