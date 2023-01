(Di domenica 29 gennaio 2023) Il, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, osserverà undie poi si preparerà per il derby contro l'Inter

Clamorosa traversa viola con Milenkovicrecupero. Lazio a quota 38 punti come Atalanta e, Fiorentina a 24 20Giornata: Bologna - Spezia 2 - 0, Lecce - Salernitana 1 - 2, Empoli - Torino 2 - ...... che battono 5 - 0 il Sassuolo di Piovani e confermano la leadershiptorneo. Al Tre Fontane ... Al 26' l'exconfeziona il raddoppio per Andressa: filtrante per la brasiliana, che davanti a ...

Milan-Sassuolo, risultato storico: i numeri della crisi rossonera nel 2023 Sky Sport

Il Sassuolo realizza l'incredibile profezia scritta 24 ore prima sui ... Sport Fanpage

Milan, nel mirino ora c'è l'Inter: previsto giorno di riposo Pianeta Milan

Le peggiori difese d'Europa nel 2023: Milan e Juventus da record Goal.com

Milan, niente ritiro dopo il tonfo col Sassuolo. Confronto Pioli-dirigenza Sky Sport

Marco Nosotti, giornalista, è intervenuto a Sky nel pomeriggio di domenica e ha commentato la situazione portiere in Casa Milan, parlando dell'assenza di Mike Maignan: ...Tra le poche note liete della gara persa contro il Sassuolo c'è la rete di Olivier Giroud, andato a segno in campionato dopo un lungo digiuno. Il francese non segnava addirittura ...